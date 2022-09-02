بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شوكت ميرضيايف رئيس جمهوريـــة أوزبكستــان الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية أوزبكستان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة زوزانا كابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافـيــة ولسلوفاكيــا وشعبها كل التقدم والازدهار.