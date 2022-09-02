رئيس الوزراء الأردني: العلاقات مع الكويت نموذج للعلاقات بين الدول واستثماراتها تحتل المرتبة الأولى



أكد رئيس الوزراء الأردني د.بشر الخصاونة أن علاقات بلاده مع الكويت تعد نموذجا للعلاقات بين الدول بفضل الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.



جاء ذلك في بيان صحافي لرئاسة مجلس الوزراء الاردني خلال لقاء د.الخصاونة مع وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الذي يزور الأردن لترؤس وفد الكويت المشارك في معرض عمان الدولي للكتاب الـ21.



وأكد الخصاونة عمق العلاقات الأخوية التي تربط الاردن والكويت وتميزها في المجالات كافة، مشيدا بالتعاون التنموي القائم بين البلدين الشقيقين.



ولفت الى أن الاستثمارات الكويتية التي تحتل المرتبة الاولى بين الاستثمارات العربية في الاردن هي موضع تقدير، معربا عن ترحيب الاردن بمزيد من الاستثمارات الكويتية في العديد من القطاعات الحيوية.



وشدد على أن الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الاردنية هم بين أهلهم في الاردن وهم محط اهتمام ورعاية من الحكومة والشعب الاردني.



وأشار الى التطابق في وجهات نظر البلدين الشقيقين تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية لاسيما موقفهما الثابت والمبدئي والاصيل تجاه مركزية القضية الفلسطينية ودعمهما للحق الفلسطيني المشروع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في اطار حل الدولتين الذي يحظى بإجماع المجتمع الدولي وبما يكفل تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.



وقال البيان إن الوزير المطيري أكد خلال اللقاء أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على تعزيزها لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وأعرب عن سعادته بالمشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب الـ21 وحلوله ضيف شرف على المعرض الذي تشارك به المئات من دور النشر، حيث تشارك الكويت بجناح يضم عددا من دور النشر الكويتية وتقيم اسبوعا ثقافيا متنوعا يشتمل على عدد من الندوات والأمسيات الثقافية والفنية ومعرض للصور.



وأشار الوزير المطيري إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به وسائل الإعلام في البلدين ويعكس الصورة الجميلة للعلاقات الأخوية الأردنية الكويتية على المستويين الرسمي والشعبي، مثمنا اسهامات الجالية الاردنية بمسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الكويت مثلما ثمن الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما طلبة الكويت الدارسون في الاردن.



وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الاعلام الاردني فيصل الشبول ووزيرة الثقافة الأردنية د.هيفاء النجار وسفير الكويت في الاردن عزيز الديحاني.



من جانب آخر، أكد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن اختيار الكويت ضيف شرف معرض عمان للكتاب الـ 21 يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية مع الأردن.



وقال الوزير المطيري، في تصريح للصحافيين خلال حفل افتتاح معرض عمان الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وتحت شعار «القدس عاصمة فلسطين» ويستمر حتى 10 الجاري، إن المشاركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين وإعطاء جمهور المعرض فرصة الاطلاع على الجهود الثقافية الكويتية وعلى التجارب الأدبية المتميزة في العمل الإبداعي.



وأضاف أن المعرض يعد فرصة سانحة لإبراز المشروعات الرائدة التي تعمل عليها الكويت والتي تتميز في رسالتها الثقافية للأمتين العربية والإسلامية وتقديم الإرث الثقافي الكويتي والاستفادة من التجارب للدول المشاركة في المعرض.



وشدد على أن الكويت تؤمن إيمانا كاملا بأن القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسة والمحورية للعالمين العربي والإسلامي وبأهمية دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة الإقليمية والدولية كافة وفي مختلف المجالات لاسيما المجال الثقافي والأدبي وهي سياسة راسخة لدى القيادة الكويتية، حفظهم الله ورعاهم، إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه الثابتة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال إن الجناح الكويتي في معرض عمان الدولية للكتاب يشارك فيه عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية لعرض إصداراتها الثقافية والأدبية داعيا إلى الاستفادة من هذه التجربة المميزة لعكسها في معرض الكتاب الدولي في الكويت والذي سيقام بنوفمبر القادم في دورته الـ 45.



من جانبها، أعربت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار عن اعتزازها بأن تحل الكويت ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الحالية تجسيدا للعلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.