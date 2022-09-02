محمد الجلاهمة



تمكن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام من ضبط كمية من المواد المخدرة والهواتف النقالة ولوازمها وذلك في حملة جديدة نفذت في ساعة متأخرة من فجر الخميس على عدد من العنابر وتحت اشراف ومتابعة من وكيل قطاع الامن العام والمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء عبدالله سفاح.

وقال مصدر امني ان المضبوطات اخفيت في مواد غذائية وابواب خشبية وجهاز تلفاز، لافتا الى ان المضبوطات كانت عبارة عن 9 أجهزة هاتف وجهاز راوتر و6 سلك شاحن و6 سماعات أذن و2 شاحن مصطنع و2 فلاش ميموري و1 شيشة و3 لافائف يشتبه بأنها مواد مخدرة.