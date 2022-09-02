القاهرة- مفرح الشمري

في أجواء احتفالية رائعة افتتحت وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية الشقيقة د.نيفين الكيلاني الدورة 29 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التي سميت باسم أسطورة المسرح في القرن العشرين الراحل بيتر بروك، وذلك في دار الأوبرا المصرية.



ورحبت الوزيرة الكيلاني في كلمتها التي ألقتها في حفل الافتتاح بجميع الضيوف وبالدول المشاركة في عروض هذه الدورة .



واضافت : " نتطلع للاستمتاع بإبداعاتها على مدار أيام المهرجان، و نرحب بكم في يوم يجتمع فيه المجرِّبون، كي يقدموا إبداعات تخرج عن الثابت المستقر وتتحاور مع خيالات طامحة لتحقيق الدهشة وأَسْر الأذهان ، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، سعينا لدعوة أهم العروض المسرحية التي تساير أحدث تيارات التجريب المسرحيّ، كما حرصنا على استقدام مدربين من بلادٍ ومدارسَ مسرحيةٍ مختلفة في غالبية عناصر العرض المسرحي.



وتصدى لتقديم حفل الافتتاح الفنان أحمد وفيق والإعلامية چاسمين طه زكي ، وبدأ الحفل بمقدمة استعراضية شارك فيها مقدمو حفل الافتتاح، ومن ثم عرض فيلم وثائقى قصير يحتوي على تفاصيل الدورة الـ 29 من المهرجان تضمن اسماء اعضاء لجنة التحكيم للمسابقة الرسمية التي يرأسها المخرج خالد جلال وبعضوية د.نرمين الحوطي والفنان علي عليان والفنان السويدي Karl Birger Leonardo، والمخرج الإيطالي Danil Cremoonte، والفنان البولندي Dawid Tomas Zkozlowski، والفنان الإنجليزي Richard Talbot.

وألقى رئيس المهرجان د.جمال ياقوت كلمة خلال حفل افتتاح الدورة 29 من المهرجان قدم الشكر فبها للجنة العليا للمهرجان وعلى رأسها وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني والفرق العاملة بلجان المهرجان .



وقال : كان مهما بالنسبة لنا استعادة فكرة أن المهرجان هو مهرجان كل المصريين، فعدنا للعادة الجميلة منذ أيام د. فوزي فهمي، وهي أننا نذهب بالعروض للمحافظات، ولم يتردد الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في دعمنا، وهذا العام سنكمل ما بدأناه العام الماضي في نادي المسرح التجريبي لنجوب 12 محافظة، أما المشروع الثاني فهو نشر الرسائل العلمية والتي تقدم لها 65 مشروعا، نشر منه سبعة مشاريع مرتبطة بمحور تلك الدورة .



وتابع: كما قدمنا 10 نصوص مسرحية تجريبية، فازت منها 3 عروض، وتلك التجربة أثبتت أن لدينا كتابا بارعين في ذلك، وبحثنا عن وسيلة لإنتاج هذه النصوص، كما قدمنا مشروع العروض التجريبية القصيرة، وسنقدم فيه ثمانية عروض في اليوم، وكل تلك الأفكار وجدنا أن المجتمع كان متعطشا لها، بالإضافة أننا وجدنا أن هناك أزمة في المهرجانات العربية، وفكرنا بعمل شبكة للمهرجانات، وسيكون هناك اجتماع تأسيسي لتنسيق المواعيد بين المهرجانات وتبادل العروض المسرحية والخبرات.

هذا، وكرم المهرجان عددا من المسرحيين منهم الراحل د.كمال عيد والمسرحي التونسي انور الشغافي والسعودي فهد الحارثي وذلك تقديراً لأعمالهم ومنجزاتهم ودورهم في إثراء المسرح العربي ومشاركاتهم المثمرة في العديد من المهرجانات الدولية.



وقد أهدى المؤلف المسرحي السعودي فهد رده هذا التكريم الدولي لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان ال سعود .



وقد حضر حفل الافتتاح وسائل إعلام متعددة ونخبة من الفنانين منهم القديرة سميحة ايوب وسميرة عبدالعزيز وسيمون، ومن الكويت حضر د.عبدالله العابر ومراقب صالات العروض بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالكريم الهاجري ومؤسس مهرجان الكويت للمونودراما جمال اللهو، ومن السعودية ابراهيم عسيري ود.سامي الجمعان وسامي الزهرامي، ومن سورية مروة الأطرش.