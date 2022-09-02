قررت الفنانة إليسا تأجيل طرح ألبومها الغنائي الجديد لموسم الشتاء لحين استكمال باقي التحضيرات النهائية للألبوم، ويبدو أنها تستعد لمفاجأة جديدة لجمهورها خلال الفترة المقبلة بعد نجاح أغنياتها الثلاث بالموسم الصيفي الحالي بداية من دويتو «من أول دقيقة» مع سعد لمجرد وحتى أغنيتها الأخيرة «أنا وبس».



وتقوم إليسا حاليا، حسب موقع «نواعم» بالتحضير لأغنية «سينغل» ستفاجئ بها الجمهور خلال أكتوبر المقبل، وهو الموعد المبدئي الذي حددته إليسا مع الشركة الخاصة بتوزيع أعمالها الغنائية والتي قامت بتوزيع أغنيتها الأخيرة «أنا وبس» والتي طرحتها قبل أسابيع.



على صعيد آخر، ألبوم إليسا سيتضمن 12 أغنية متنوعة بين الرومانسي والدراما والأغنيات الاجتماعية التي اعتادتها إليسا بكل ألبوماتها والتي تحمل رسالة نسائية. وقد انتهت الفنانة من تسجيل ما يقرب من 6 أغنيات حتى الآن، من بينها أغنية تحمل عنوان «العقد» لأيمن بهجت قمر و«حظي ضحكلي» لمروان خوري، كما أن هناك أكثر من مشروع يجمعها بعلي المولي ضمن الألبوم، وقد تم تسجيل الأغنيات في استديو هادي شرارة.