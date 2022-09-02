

شوّق الفنان وائل كفوري جمهوره العربي والأجنبي في الولايات المتحدة الأميركية، بنشر خريطة حفلاته في أميركا، والتي تبدأ في أكتوبر 2022 المقبل، ونشر بوستر حفلاته المنتظرة عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، وعلق: «احفظوا التواريخ»، حيث يحيي حفلا في هيوستن بولاية تكساس 14 أكتوبر المقبل، كما يحيي حفلا آخر في لوس أنجيليس بكاليفورنيا 15 من الشهر نفسه، ويقدم كفوري حفلا آخر في 21 أكتوبر بديترويت بميشيغان، ثم يحيي، بحسب موقع «سيدتي نت»، حفلا في ولاية كونيتيكت 22 أكتوبر المقبل.



وكان آخر أعمال وائل كفوري أغنيته «ست الكل» التي طرحها طرح يونيو الماضي عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ، وحملت طابعا رومانسيا هادئا، ويظهر فيها حالة حب كبيرة يعيشها وائل تجاه حبيبته في الكليب، وحققت الأغنية ما يقارب من مليونين ونصف المليون مشاهدة خلال أقل من ثلاثة أيام على طرحها، فيما حققت حتى الآن أكثر من 12 مليون مشاهدة إجمالا منذ بداية طرحها الشهر الماضي.