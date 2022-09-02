

تسبب اعتذار الفنانة نجلاء بدر عن عدم المشاركة في بطولة فيلم «التاروت» الذي تعود به الفنانة سمية الخشاب إلى السينما بعد فترة غياب، في وضع الأخيرة في ورطة بسبب ضيق الوقت عن بدء التصوير حسب الجدول الذي وضعه المخرج إبرام نشأت، الذي رشح نجلاء من البداية للمشاركة في العمل، فيما يواصل اختيار الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم إلى جانب سمية الخشاب تمهيدا لبدء التصوير.



وبررت نجلاء اعتذارها عن الفيلم، حسب مجلة «لها»، بارتباطها بأعمال أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث تعاقدت مؤخرا على المشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، فقد بدأ صناع العمل في التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في الجزء الثاني وعلى رأسهم: سيد رجب، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، صلاح عبدالله، إنعام سالوسة، حجاج عبدالعظيم، وغيرهم.



وتنتظر نجلاء بدء عرض أكثر من فيلم خلال الفترة المقبلة، أولها «ليلة العيد»، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة عدد كبير من الفنانين، منهم: يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، عبير صبري، هنادي مهنى، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبدالرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام.



كما انتهت من تصوير فيلمين آخرين خلال الفترة الماضية وهما «حظك اليوم» بطولة: كريم قاسم، هدى المفتي، وعدد آخر من ضيوف الشرف، تأليف وإخراج أحمد بيلي، وفيلم «يحيى» - الملحد سابقا - تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته: محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم وشيرين رضا ومصطفى درويش.