

كشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة الڤيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تناول تعاملها بحدة مع أحد المعجبين ورفضها التصوير معه وسبه، مشيرة إلى أن ذلك الڤيديو مجتزأ من مشهد كانت قد مثلته ضمن حكايات مسلسل «حلوة الدنيا سكر».



ونشرت هنا المشهد من المسلسل الذي يتناول ذلك الڤيديو، عبر حسابها في «إنستغرام»، وعلقت عليه: «عشان أخلص من موضوع الڤيديو المنتشر، الممثل اللي معايا في المشهد مصوروا بموبايله ومنزله كأنه حقيقي، أنا مش فاهمة استفدت إيه إنك تطلع حد بطريقة مش حقيقية وتفهم الناس كده، ده مشهد من مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، ويا ريت نركز مش أي حد ينزل حاجة تتصدق».



مسلسل «حلوة الدنيا سكر» هو أولى البطولات المطلقة التي لعبتها هنا، وعرض قبل موسم رمضان الماضي، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة، ويتكون من قصص منفصلة ومتصلة، وكل حكاية مؤلفة من 5 حلقات، منها: «سحر وشعوذة»، «9 خطوات لقلب الراجل»، «ساندي كراش»، «الجريمة لا تفيد»، «قولي لأحمد» و«أماني وتهاني»، وذلك تحت قيادة المخرج خالد الحلفاوي، كما شارك فيه 8 مؤلفين، وهم: محمد جلال، ضياء محمد، إياد صالح، أيمن الشايب، هند فايد، أيمن الشايب، إيهاب بليبل، وفيدرا أحمد المصري.