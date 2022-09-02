لن يضطر بوريس جونسون الذي بدأ العد العكسي بالنسبة له لمغادرة «داونينغ ستريت»، الى القلق بشأن مستقبله فهو شخصية سياسية مشهورة وخطيب بارع شرس ومضحك في آن، وستكون امامه فرص عديدة عندما سيترك منصب رئيس الوزراء.



وجونسون الذي كان يرى احيانا ان راتبه كرئيس للوزراء (164 الف جنيه سنويا) غير كاف لضمان نمط عيشه، يمكنه ان يصبح مليونيرا اذا كتب سيرته الذاتية وانضم الى المؤتمرات التي تعقد دوليا كما فعل قبله مسؤولون كبار.



ومذكراته اذا قرر تأليفها قد تسمح له بأن يجني الملايين.



وقد يكسب (100 الف يورو) عن كل خطاب يلقيه في الولايات المتحدة كما يقول مارك كون مدير وكالة كروغر كون لفرانس برس.



وراتب جونسون السنوي بعد تولي رئاسة الوزراء يعد (164 الف جنيه سنويا) منخفض جدا مقارنة لما كان يجنيه كنائب قبل توليه رئاسة الحكومة (84144 جنيه استرليني).



ويقول كون انه في بريطانيا «سيكون من الأصعب تسويقه»، مشيرا الى المشاعر المتناقضة التي يثيرها بوريس جونسون ما قد يقلل حماسة اوساط الاعمال التي عادة ما تمول هذه الخطابات العالية الاجر.



ويضيف انه على الساحة الدولية «كان رئيسا للوزراء بالتزامن مع عهد دونالد ترامب». ويوضح «انه شخصية مشهورة. لكن هنا ايضا قد يواجه تقلبات» بسبب ردود الفعل القوية التي يسببها.



ويتابع «لم تحقق تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة نجاحا» في الولايات المتحدة خلافا لتوني بلير المشهور جدا عبر الاطلسي بسبب علاقاته الوطيدة مع بيل كلينتون وجورج دبليو بوش.



وعلى الرغم من ان شخصية ماي اقل جاذبية من جونسون، تتقاضى ما بين 38 الى 80 الف جنيه استرليني عن كل خطاب منذ مغادرتها داونينغ ستريت في 2019 وفقا لسجل المصالح المالية للنواب. وتحتفظ بـ85 الفا سنويا وتستخدم المبلغ المتبقي لدعم اعمالها الخيرية.



وقبل وصوله الى سدة الحكم كان جونسون يتقاضى ما بين 25 و40 الف جنيه استرليني عن كل خطاب يلقيه لمدة ساعتين. وكانت صحيفة «دايلي تلغراف» تدفع له في حينها 22916 جنيها استرليني شهريا لمقال اسبوعي مع عمل شهري لا يتعدى الـ10 ساعات وفقا لهذا السجل.



وابتعدت صحيفة «تلغراف» من جونسون لكن صحيفة «دايلي مايل» الداعمة لرئيس الوزراء قد تكون اقترحت عليه كتابة مقال عندما يترك منصبه.



وفي اوقات فراغه قد يتمكن جونسون وهو اب لطفلين من زوجته الثالثة كاري (34 عاما) من تأليف كتاب عن شكسبير وتلقى لهذا المشروع مبلغا مسبقا في 2015 ولم يكتبه الى الآن.



وحتى الآن لم يكشف جونسون ايا من خططه. لكن عبارة «اراكم قريبا» التي استخدمها خلال جلسة المساءلة الاخيرة في مجلس النواب في 20 يوليو الماضي، اثارت الكثير من التساؤلات. وكان اعلن في حينها «اتممت مهمتي أقله في الوقت الراهن».



وهذا دليل بالنسبة الى البعض على ان جونسون ربما لم يقل كلمته الاخيرة في السياسة بعد ان اعلن على مضض استقالته في السابع من يوليو 2022 بعد معارضة شديدة داخل صفوف حزبه في حين كان يعتقد انه لايزال امامه مهمة «ضخمة» عليه انجازها.