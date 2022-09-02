بين «الصدمة» و«الخوف» تحولت العاصمة الليبية مؤخرا مسرحا لاقتتال عنيف بين جماعات مسلحة أسفر عن مقتل وجرح العشرات، وتسبب في حالة من اليأس العميق لدى السكان الذين سئموا عدم الاستقرار المزمن وأزمة سياسية لا تنتهي.



وعاش سكان طرابلس حالة صدمة بعد الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات المتناحرة وسط المدنيين، التي اندلعت السبت الفائت في مؤشر الى الفوضى التي لاتزال تسود ليبيا.



وتقول منال (اسم مستعار) «لقد كانت حربا حقيقية. كنت خائفة على عائلتي (...) قفز طفلي من نومه واستيقظ عدة مرات بسبب القصف (...) لم أكن أعرف متى سينتهي».



وتضيف «أغلقت الأبواب وقضيت الليل في قاعة بلا نوافذ، حيث لجأنا لحماية أنفسنا من الانفجارات المحتملة».



اما فاطمة محمود، صيدلانية (37 عاما) فقد استيقظت الأحد الماضي وهي تتنفس الصعداء بعد سماعها أن القتال انتهى، وتقول: «انتهى الأمر، حتى يقرر أحدهما (الجماعات المسلحة) التعدي مرة أخرى على مواقع الآخر».



ونتيجة الصراع على السلطة بين حكومتين متنافستين، قتل 32 شخصا وأصيب 159 آخرون، من بينهم عدد غير معروف من المدنيين، بحسب أرقام وزارة الصحة الليبية.



وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع ڤيديو، يظهر فيه طفلان مذعوران وهما يفران من أحد الشوارع التي شهدت قتالا عنيفا ويغطيان آذانهما لشدة صوت القذائف والرصاص.



وقالت ميشيل سيرفادي، ممثلة منظمة «يونيسف» في ليبيا على تويتر: «قتل طفل يبلغ من العمر 17 عاما وأصيب أربعة آخرون، بينهم طفل في الخامسة من العمر(...)، يجب إنهاء الانتهاكات ضد الأطفال».



ويقول محمد النايلي، وهو مصرفي (33 عاما) «طرابلس عاصمة كل الليبيين، ونأمل أن يتم تجنيبها الاقتتال وتكون عاصمة للعمل وللحب والسلم، بعيدا عن أي نزاعات وصراعات مسلحة».



ويضيف «ندعو الحكومة لفرض السيطرة على الكتائب المسلحة، وأن تدرجهم تحت القوات النظامية».



وفي طرابلس (غربا) يقع مقر الحكومة التي جاءت وفق اتفاق سياسي برعاية أممية ويقودها عبدالحميد الدبيبة منذ بداية عام 2021، والحكومة الأخرى بقيادة فتحي باشاغا عينها البرلمان في مارس الماضي ويدعمها المشير خليفة حفتر رجل الشرق القوي.

ورفض الخصمان، تحميلهما المسؤولية عن القتال في قلب العاصمة.



وحكومة عبدالحميد الدبيبة هي نتيجة لعملية سلام برعاية الأمم المتحدة لتوحيد البلاد، وكانت مهمتها الرئيسية تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية كان من المقرر إجراؤها نهاية ديسمبر الماضي لكنها تأجلت لعقبات أمنية وقانونية وسياسية.



وأصيب الليبيون بخيبة أمل جديدة من التأجيل غير المحدود لهذا الموعد النهائي، على خلفية الخلافات المستمرة بين القادة الليبيين المتنافسين في شرق وغرب البلاد.



وبالنظر إلى انتهاء ولاية حكومة الدبيبة في يونيو الماضي وفقا لخارطة الطريق، عين البرلمان فتحي باشاغا رئيسا للوزراء في فبراير2022. ومع ذلك، فإن الدبيبة يصر على تسليم السلطة لحكومة تأتي عبر الانتخابات.



وحتى الآن، يبدو أنه لا اتفاق سياسيا متينا يلوح في الأفق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية منذ 11 عاما، الأمر الذي يزيد من امكان اندلاع نزاع جديد قديم.

صدمات بالجملة



بعد 11 عاما على مقتل معمر القذافي في ثورة دعمها تدخل دولي مثير للجدل تحت رعاية حلف شمال الاطلسي، لاتزال ليبيا تجهد لاستكمال انتقالها إلى الديموقراطية، بسبب عدم وجود حكومة مقبولة من جميع الأطراف.



وبعيدا عن الاستجابة لتطلعات المتظاهرين، أغرقت ثورة 2011 الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في دوامة من العنف والانقسامات بين الشرق والغرب، والتي أججها التدخل الأجنبي، على حساب السكان.



وتستنكر فاطمة محمود الوضع الذي «يتجه إلى تكرار نفسه حتى لو كان هذه المرة أكثر عنفا».



وقبل اكثر من شهر، خلف قتال مماثل في طرابلس 16 قتيلا، لكن الاشتباكات الأخيرة كانت على نطاق غير مسبوق منذ فشل محاولة المشير خليفة حفتر غزو العاصمة عسكريا في يونيو 2020، في ذروة الصراع.