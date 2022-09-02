أظهر استطلاع حديث أن أكثر من خُمس البالغين في الولايات المتحدة أفادوا بتعرضهم أنفسهم أو مقربين منهم للعنف المسلح.



أظهر الاستطلاع الذي نشره مركز نورك لأبحاث الشؤون العامة التابع لوكالة ((أسوشيتد برس)) أن 21 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة "يقولون إما هم أنفسهم، أو أحد أفراد الأسرة، أو صديق مقرب، قد تعرضوا للتهديد بسلاح ناري أو كانوا ضحية لإطلاق نار في الأعوام الخمسة الماضية".



أظهرت بيانات من منظمة ((أرشيف العنف المسلح)) غير الربحية أن العنف المسلح أودى بحياة 29749 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، وبلغ عدد عمليات إطلاق النار الجماعية في البلاد 450.