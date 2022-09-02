أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية في الساعات الأولى بتوقيت بكين إن رائدي الفضاء الصينيين تشن دونغ وليو يانغ أكملا أنشطتهما خارج المركبة وعادا إلى الوحدة "ونتيان"، الوحدة المختبرية بمحطة الفضاء الصينية .



كانت هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها رواد الفضاء الصينيون مقصورة غرفة معادلة الضغط في الوحدة "ونتيان"، بمساعدة ذراعها الميكانيكية الصغيرة، لتنفيذ الأنشطة خارج المركبة، حسبما قالت الوكالة، التي أعلنت نجاح مهمة اليوم.



عاد رائدا الفضاء إلى الوحدة المختبرية في الساعة 0:33 صباحا (بتوقيت بكين) بعد حوالي ست ساعات من الأنشطة خارج المركبة.



في ظل التنسيق بين الفضاء والأرض، والتنسيق مع رائد الفضاء تساي شيوي تشه داخل الوحدة المختبرية، أكمل الثنائي تشن دونغ وليو يانغ سلسلة من المهام، من بينها تركيب مجموعة المضخات الممتدة لوحدة "ونتيان" المختبرية، ورفع الكاميرا البانورامية للوحدة، والتحقق من القدرة على الانتقال المستقل والعودة الطارئة إلى المركبة الفضائية.



وقالت الوكالة إن الأنشطة خارج المركبة اختبرت قدرة التعاون بين رواد الفضاء والذراع الميكانيكية الصغيرة، واختبرت وظيفة وأداء مقصورة غرفة معادلة الضغط في الوحدة "ونتيان" ومعدات الدعم المتعلقة بالأنشطة خارج المركبة.



أطلقت الصين سفينة الفضاء "شنتشو-14" في 5 يونيو، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء، إلى مجموعة محطتها الفضائية في مهمة تستغرق ستة أشهر.