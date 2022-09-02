صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة متجهة نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي مع ترقب تقرير الوظائف الأمريكي عن أغسطس والذي قد يقدم المزيد من الدلائل عن الخطوة المقبلة التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في مسار رفع الفائدة.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 318 ألف وظيفة خلال أغسطس، كما قد يظهر نمو قوي للأجور أيضًا رغم سعي الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة الضغوط التضخمية من خلال تشديد السياسة النقدية.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 0.32% أو 5.5 دولار عند 1714.8 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:51 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.30% أو 5.14 دولار إلى 1702.66 دولار للأوقية، بعدما تراجع أمس إلى أدنى مستوياته منذ الحادي والعشرين من يوليو، متجهًا نحو تسجيل خسارة أسبوعية بحوالي 2%.

كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.84% إلى 17.82 دولار للأوقية، وكذلك سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.64% عند 836.08 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم 1.70% إلى 2047.03 دولار.