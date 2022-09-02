تفوقت "آبل" على الجوالات العاملة بنظام "أندرويد" لتشكل أكثر من نصف الجوالات الذكية المستخدمة في الولايات المتحدة، وهي أكبر حصة للآيفون منذ إطلاقه في عام 2007.

ووفقًا لبيانات "كونتربوينت ريسيرش"، فإن "آبل" وصلت إلى الحصة البالغة 50% لأول مرة في الربع السنوي المنتهي في يونيو، بينما تشكل الأجهزة العاملة بنظام التشغيل "أندرويد" بقيادة "سامسونج" و"لينوفو" الحصة المتبقية.

وبحسب ما نقلته "فاينانشال تايمز"، ذكر "جيف فيلدهاك" مدير الأبحاث لدى "كاونتر بوينت" أنه خلال الأربع سنوات الماضية كان التحرك باستمرار من الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" إلى "آي أو إس"، وأن هذا إنجاز كبير قد يتكرر في دول أخرى حول العالم.

جدير بالذكر أن البيانات تعتمد على عدد الجوالات التي يتم استخدامها، وهو توصيف أوسع نطاقًا وله معنى أكبر عن عدد شحنات الجوالات الجديدة التي تتذبذب من ربع سنوي لآخر.



