قدم السفير ذياب الرشيدي اليوم الجمعة نسخة من أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة الكويت لدى جمهورية كوريا والتي تسلمها نائب وزير الخارجية لشؤون المراسم في وزارة الخارجية الكورية السفير جونغ هيون ريو.



وقالت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية كوريا في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه إن السفير الرشيدي نقل خلال اللقاء تحيات وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح إلى نظيره وزير الخارجية الكوري بارك جين.



وأكد السفير الرشيدي متانة وعمق العلاقة الكويتية - الكورية التاريخية المميزة منذ سبعينيات القرن الماضي وتطلع الحكومة الكويتية إلى مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين في كافة الميادين والأصعدة.



وأشاد بموقف الحكومة الكورية بمنح الكويت الأفضلية والأولية وتزويدها بالمعدات الطبية الضرورية الأساسية لمكافحة فيروس (كوفيد 19) والتي كانت سببا في الحد والسيطرة على الوضع الوبائي في دولة الكويت عند بداية الجائحة.