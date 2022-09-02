مصادر كشفت لـ «الأنباء» أن أسعار عمرة شهر سبتمبر تبدأ بـ 95 ديناراً وتزداد وفق اختيارات الفنادق

باهي أحمد



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن رحلات العمرة البرية تشهد طلبا ملحوظا خلال الفترة الحالية في ظل طرح مكاتب العمرة البرية لباقات سفر بأسعار تنافسية تتراوح بين 95 و150 دينارا وفقا لخيارات السكن ومدة الرحلة والتوقيت.



وأشارت المصادر إلى أن رحلات العمرة البرية خلال شهر سبتمبر الجاري طرحت بمدد تتراوح بين 6 و11 يوما وبأسعار تبدأ من 95 دينارا، مبينة انه مسموح السفر لجميع الأعمار والنساء من دون محرم، وهو الأمر الذي يحفز الطلب على السفر لقضاء المناسك من قبل عائلات كاملة.



وذكرت أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد عطلة المولد النبوي الشريف وهو ما واكبته المكاتب بتوفير رحلات لـ 6 أيام تبدأ بأسعار من 125 دينارا وفقا لخيارات الغرف في الفنادق وتزداد التكلفة تدريجيا مع تخفيض عدد المعتمرين بالغرفة الواحدة وصولا إلى 150 دينارا للمعتمر الواحد في الغرفة.