بدر السهيل



تقدم 10 مرشحين بينهم مرشحتان (اليوم) الجمعة إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الخامس من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل، ليصل إجمالي المرشحين في الأيام الخمسة الأولى إلى 274 مرشحا ومرشحة (مع تنازل مرشح واحد) ليصبح (صافي) عدد المرشحين 273، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور في اليوم الخامس 8 مرشحين، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحات الإناث مرشحتين.



وبلغ إجمالي عدد الذكور المرشحين حتى نهاية اليوم الخامس 256 مرشحا فيما بلغ عدد المرشحات 17 سيدة.



وتقدم مرشحان في الدائرة الأولى ليصبح إجمالي المرشحين فيها حتى نهاية اليوم الخامس 40 مرشحا من بينهم مرشحة واحدة، فيما تقدم 3 مرشحين في الدائرة الثانية ليصبح إجمالي المرشحين فيها 50 مرشحا ومرشحة من بينهم 5 سيدات، في حين لم يتقدم أي مرشح في الدائرة الثالثة اليوم الخامس، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة حتى انتهاء اليوم الخامس 39 مرشحا ومرشحة من بينهم 7 مرشحات، وتقدم 4 مرشحين في الدائرة الرابعة ليصبح إجمالي المرشحين 71 مرشحا ومرشحة من بينهم 3 مرشحات، أما الدائرة الخامسة، فتقدم بأوراق ترشحه في اليوم الخامس مرشح واحد فقط، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 73 من بينهم مرشحة واحدة فقط.



وأصبح إجمالي عدد المرشحين في الدوائر الخمس 273 مرشحا ومرشحة من بينهم 17 سيدة بعد تنازل مرشح واحد في الدائرة الأولى، وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الخامس النائبان السابقان خالد الشطي، وخالد العايد العنزي.



وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من يوم الاثنين 29 أغسطس الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2022) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر الجاري.