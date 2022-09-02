قتل ما لا يقل عن 28 شخصا بينهم مولوي مجيب الرحمن الأنصاري رجل الدين البارز المقرب من طالبان، وأصيب اكثر من 45 شخصا في هجوم انتحاري استهدف مسجدا كبيرا في هرات غرب أفغانستان، حسبما قالت تقارير إعلامية ومسؤولون.



وأفادت تقارير بأن الانتحاري تظاهر برغبته بالسلام على أنصاري وعندما وصل اليه فجر نفسه به خارج المسجد.



ونظرا لتجمع العشرات من المصلين في مسجد جازار جاه في المدينة للصلاة، قد يكون عدد الضحايا، وفقا للسكان المحليين، أعلى من المبلغ عنه.



وذكر محمود رسولي المتحدث باسم شرطة هرات أن «مجيب الرحمن أنصاري وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم إلى المسجد».



وعبر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر عن «تعازيه الحارة» في مقتل أنصاري وقال إن مهاجميه سيعاقبون.



وكان مجيب الرحمن أنصاري دافع بقوة عن طالبان في تجمع كبير ضم آلاف العلماء والشيوخ نظمته الحركة في أواخر يونيو وندد بأي معارضة لحكمها. وهو من أشد المؤيدين للإدارة المؤقتة بقيادتها. وقد دعا دائما الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي إلى دعمها.



وتقول طالبان إنها عززت الأمن في البلاد منذ توليها السلطة قبل نحو عام، لكن هذا ثالث انفجار يستهدف مسجدا في اقل من شهر. وأثارت الأمم المتحدة مخاوف بشأن تزايد عدد الهجمات، وأعلن فرع محلي لتنظيم داعش مسؤوليته عن بعض الانفجارات.