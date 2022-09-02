قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن سلامة منشآت محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا تعرضت للخطر عدة مرات، وعبر عن قلقه إزاء الوضع هناك، مشيرا الى أن مفتشيه أنهوا هذه المرحلة الأولى من التفتيش، معلنا أن عددا من المفتشين سيبقون في المحطة.



جاء تصريح غروسي بعد قضائه ساعات في المحطة، رغم إطلاق النار الذي قال إنه كان «قريبا بشكل يدعو للقلق».



وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن القصف. وتقول كييڤ إن موسكو تستخدم المنشأة كدرع لحماية قواتها، وهو ما تنفيه موسكو وترفض في الوقت نفسه الدعوات لسحب قواتها. ورغم السيطرة الروسية على المحطة، فإن موظفين أوكرانيين هم من يقومون بتشغيلها.



ولدى عودته إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، قال غروسي إنه «من الواضح أن المحطة وسلامتها المادية قد تعرضت للخطر، عدة مرات.. وهذا أمر لا يمكن أن يستمر».



وأضاف أنه لم يتمكن من تفقد المنشأة بأكملها، وإنما زار المواقع الرئيسية مثل أنظمة الطوارئ وغرف التحكم. وسيحتاج فريقه للقيام بالكثير من العمل لاستكمال تحليل الجوانب الفنية.



وذكر للصحافيين «لن نذهب إلى أي مكان. الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودة هناك حاليا، إنها في المحطة ولن تتحرك، لن تذهب إلى أي مكان».



وتعهد بأن يقدم الخبراء تقييما محايدا ونزيها ودقيقا من الناحية الفنية لما يحدث على الأرض.



على صعيد متصل، قالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوروبية (إنرغو أتوم) إنه سيكون من «الصعب» أن تجري الوكالة تقييما محايدا للوضع في زابوريجيا في ظل التدخل الروسي.



وأشارت إلى أن بعثة الوكالة وصلت إلى المحطة، إلا أنه لم يتم السماح لها بدخول مركز الأزمات بالمحطة، الذي تقول أوكرانيا إن روسيا تنشر قوات فيه.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بعثة الوكالة إلى محطة زابوريجيا النووية مهمة على الرغم من الصعوبات التي واجهتها بسبب الوجود الروسي في الموقع.



وذكر زيلينسكي في تسجيل ڤيديو أذيع في منتدى أمبروسيتي للأعمال في إيطاليا «لقد فعلنا كل شيء لضمان وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا وأعتقد أن هذه المهمة قد يكون لها دور».



لكن زيلينسكي انتقد بشكل غير مباشر عمل البعثة وقال «للأسف لم نسمع الشيء الرئيسي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو دعوة روسيا لإخراج السلاح من المحطة».



وأضاف «آمل أن تلتزم البعثة بما اتفقنا عليه، وأن تخدم مصالح المجتمع الدولي بأسره».



وقال زيلينسكي إن ضمان عودة محطة زابوريجيا للعمل بأمان وبقائها متصلة بشبكة الكهرباء في البلاد سيساعد في مواجهة أزمة الطاقة في أوروبا، عارضا زيادة صادرات الكهرباء إلى دول الاتحاد الأوروبي.



وأفاد وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو أمس بأن مشاورات تجري بشأن إبقاء متخصصين من الوكالة «نحو اثنين منهم» بشكل دائم في المحطة.



وأضاف في تصريح لتلفزيون 1+1 الأوكراني أنه «من المهم بالنسبة لنا أن تكون المحطة تحت السيطرة الوطنية، ما يعني أنه يتعين إعادة المحطة لسيطرة أوكرانيا».



في المقابل، اعتبر الكرملين أن وصول فريق خبراء الوكالة الى المحطة وبدء تفتيشها، هو أمر «إيجابي جدا»، حتى لو أنه لا يزال «من المبكر جدا» تقييم خلاصاته.



وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة «بشكل عام، نجد أنه لأمر إيجابي جدا أن يكون الوفد قد وصل وبدأ العمل رغم الصعوبات والمشاكل».



وأضاف «من المبكر جدا إجراء تقييم (...) لا يزال الفريق في الموقع وبالتالي لا يزال من المبكر جدا، لكن الأهم هو أن البعثة هنا».



ميدانيا، قالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية الأوكرانية ناتاليا هومينيوك إن القوات الأوكرانية دمرت مستودعات ذخيرة وجسورا عائمة لعرقلة حركة قوات الاحتياط الروسية.



وأضافت «نجاحاتنا مقنعة، وسنتمكن قريبا من الكشف عن مزيد من المعلومات».



ونفت موسكو تقارير عن تقدم أوكرانيا، وقالت إن قواتها دحرت القوات الأوكرانية التي أطلقت هجوما مضادا لاستعادة الأراضي التي احتلتها موسكو، وخصوصا خيرسون.



بدورها، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت عشرات البلدات، بما في ذلك خاركيف في الشمال ودونيتسك في الشرق.



من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القتال العنيف مستمر في الجزء الجنوبي من أوكرانيا ويشمل قصفا في منطقة إنرغودار بالقرب من محطة زابوريجيا.



وبدأت موسكو في الأول من سبتمبر مناوراتها العسكرية الاستراتيجية في شرق البلاد، والتي يطلق عليها تدريبات فوستوك، أي شرق، والتي ستنتهى في الخامس من سبتمبر.



وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنه بالرغم من أن روسيا قالت إن 50 ألف جندي سيشاركون في التدريبات، فمن المستبعد أن يشارك أكثر من 15 ألفا هذا العام.