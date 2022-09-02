ذكرت هيئة السكك الحديدية أنه أثناء مسير قطار رقم 175 ركاب (أبو كبير/ الصالحية) بمحافظة الشرقية، في المسافة ما بين «فاقوس وأكياد» بالكيلو 800/20، فوجئ قائد القطار بسيارة ميكروباص تحمل رقم «7945 وهـ ج» تعبر السكة من مكان غير شرعي وغير معد للعبور رغم وجود مزلقان شرعي للعبور بالكيلو 21/600 مزلقان «أكياد» وعلى مسافة 800 متر من هذا المكان غير المعد للعبور.

وأضافت الهيئة، في بيان صحافي، أنه تم إطلاق السارينة أكثر من مرة وحاول قائد القطار الرباط، إلا أن سائق الميكروباص أصر على العبور، ما أدى إلى الاصطدام، ونتج عن ذلك وجود إصابات ووفيات، وتم إبلاغ الشرطة والأجهزة المعنية في حينه وتم القبض على سائق الميكروباص أثناء محاولته للهروب.

وأشار البيان إلى أنه سبق وقامت هيئة السكك الحديدية بالتنسيق مع المجالس المحلية وشرطة النقل والمواصلات، بغلق هذا المعبر أكثر من مرة، وكان آخرها بتاريخ 3 أغسطس الماضي، إلا أن الأهالي وسائقي المركبات يقومون برفع الحواجز وفتح تلك المعابر غير القانونية مرة أخرى، ومنها هذا المعبر غير الشرعي وغير القانوني، رغم وجود مزلقان شرعي للعبور، على مسافة 800 متر من هذا المعبر غير الشرعي.

وتهيب الهيئة بقائدي المركبات والأهالي باستخدام المعابر الشرعية للعبور وعدم إقامة أي معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية، وعدم فتح المعابر غير الشرعية عند إغلاقها من الجهات المختصة، حتى لا يتسبب ذلك في إزهاق الأرواح وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مسير القطارات.

الى ذلك، لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 46 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس، بطريق السويس ـ الجلالة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة ـ السويس.

ووجه د.محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالسويس، بالدفع بأكثر من 50 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.