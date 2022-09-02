القاهرة ـ ناهد إمام

قال د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير جنوب الصعيد، انتهى من تنفيذ 121 مشروعا بـ 3 مراكز (كوم أمبو ـ إدفو ـ نصر النوبة) بمحافظة أسوان، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان، أن المرحلة الأولى تضم مراكز «كوم أمبو ـ إدفو ـ نصر النوبة» بمحافظة أسوان، 31 وحدة محلية بها 100 قرية، موزعة كالتالي: 9 وحدات محلية بها 26 قرية بمركز كوم أمبو ـ 13 وحدة محلية بها 31 قرية بمركز إدفو ـ 9 وحدات محلية بها 43 قرية بمركز نصر النوبة، مشيرا إلى أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزي للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ 25 مركزا في 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وأضاف محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجاري تنفيذها حاليا بمحافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إنشاء 31 مجمع خدمات للمواطنين، تنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهي: سجل مدني ـ شهر عقاري ـ بريد ـ مكتب تموين ـ مكتب تضامن اجتماعي ـ وحدة محلية ـ مجلس محلي، ومركز تكنولوجي، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتم الانتهاء من تنفيذ 23 مجمعا خدميا، وجار تنفيذ الباقي.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير: تشمل المشروعات أيضا، إنشاء 31 مجمع خدمات زراعية، تنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقي القرى والتوابع، وتضم: وحدة بيطرية ـ جمعية زراعية ـ مركز تجميع ألبان ـ مركز إرشاد بما يسهم في تنمية هذه القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 مجمعا وجار تنفيذ الباقي، بجانب مشروعات إنشاء/ إحلال وتجديد 82 مركز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 76 مركز شباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على حضانة ـ مكتبة ـ جيم ـ صالة ألعاب ـ صالات أنشطة، وتم الانتهاء من 25 مركز شباب (17 إنشاء/ إحلال وتجديد ـ 8 تطوير ورفع كفاءة)، وجار العمل بباقي مراكز الشباب.

وأوضح محمود نصار أن مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة أسوان، تشمل: إنشاء 26 نقطة إسعاف وتطوير 6 نقاط أخرى، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من إنشاء 4 نقاط إسعاف، وجار تنفيذ الباقي، بجانب مشروعات إنشاء/ إحلال وتجديد/ تطوير 74 كوبري على المجاري المائية، حيث يتم التنسيق مع المختصين من وزارة الري، بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجاري المائية بها، وتحقق الكباري الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، وتم الانتهاء من 36 كوبري ري (27 إنشاء جديد ـ 8 إحلال وتجديد ـ 1 تطوير ورفع كفاءة)، وجار تنفيذ الباقي.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن المشروعات تشمل أيضا، تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الكهرباء والإنارة العامة، وتم الانتهاء من أعمال الكهرباء بـ 13 قرية، وكذا إنشاء 9 وحدات اجتماعية، ورفع كفاءة 3 وحدات أخرى، وإنشاء 6 مراكز لتنمية الأسرة، وإنشاء مركز تأهيل ضمن مشروعات التضامن الاجتماعي، وجار التنفيذ، بالإضافة إلى 63 عمارة سكنية تم وجار تنفيذها بـ «سكن كريم» للمواطنين، وإنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.