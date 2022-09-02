أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار حلب الدولي للخدمة ابتداء من الجمعة بعد توقفه مؤقتا عن الخدمة بسبب الغارات الاسرائيلية مساء الاربعاء الماضي.

ونقلت وسائل اعلام سورية عن الوزارة قولها ان كوادرها الفنية في المؤسسة العامة للطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع شركاتنا الوطنية المختصة تابعت ترميم وإصلاح الأضرار الناجمة عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المطار.

وقالت في بيان إنها تكثف كل جهودها لاستئناف تشغيله ضمن إجراءات السلامة والآمان وتأمين هبوط وإقلاع الطائرات وتخديم المسافرين وعودته بشكل كامل للخدمة اعتبارا من ظهر الجمعة، دون أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة كالمعتاد.

أما بالنسبة لمطار دمشق الدولي، فأكدت الوزارة ان التوقف لبعض التجهيزات التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي لا يؤثر على عمل المطار، وهو مستمر بتقديم وتخديم حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي.