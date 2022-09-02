منذ أيام ولا حديث للسوريين ومواقع التواصل الاجتماعي إلا حول القطع الجائر للأشجار في شمال سورية، وسط غضب شعبي وتحذيرات من كارثة بيئية جديدة تضاف الى قائمة طويلة من الكوارث يعاني منها السوريون في الشمال.

وتداول ناشطون ومواقع إخبارية، صورا ومقاطع ڤيديو لعمليات قطع للغابات وجهت فيها أصابع الاتهام لبعض المجموعات العسكرية التابعة لـ «فرقة السلطان مراد» في الجيش الوطني السوري، أقدمت على قطع مكثف وعشوائي للأشجار في محيط بحيرة ميدانكي السياحية بمنطقة عفرين شمال غربي حلب.

وقال تقرير لموقع «تلفزيون سوريا» إن العديد من المجموعات العسكرية التابعة للجيش الوطني أقدمت، منذ مطلع أغسطس الجاري، على قطع مئات أشجار الزيتون في منطقة عملية «غصن الزيتون» في عفرين المشهورة بزراعة الزيتون وتصنيع الزيت.

وأظهرت لقطات مصورة مجموعات عسكرية وهي تقطع الأشجار في أحراش بلدة شران قرب بحيرة ميدانكي، أثارت غضب الأهالي، نتيجة الآثار الكارثية المحتملة على البيئة والطبيعة، في ظل الاضطرابات المناخية التي تشهدها العديد من دول العالم.

ونشر ناشطون صورا قديمة لمنطقة عفرين وأحراشها سابقا مقارنة بصور لما آلت إليه المنطقة التي بدت جرداء شبه قاحلة ومقفرة.

من جهته، قال موقع «عنب بلدي»، إن قطع الأشجار الحرجية في جبل الأربعين، الذي يعد من أبرز المناطق السياحية في المنطقة، أثار ردود فعل غاضبة لدى الأهالي في المنطقة.

ونشر ناشطون صورا وتسجيلات مصورة تظهر قطع بعض الأشجار الحرجية بجانب الطريق العام في جبل الأربعين، وتقطيعها إلى أجزاء تمهيدا لشحنها.

وعقب انتشار الصور، طالب الناشطون وأهالي المنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوقف قطع الأشجار وإنقاذ جبل الأربعين من عملية الاحتطاب، وذلك على غرار ما جرى في غابات بحيرة «ميدانكي» بريف مدينة عفرين شمال غربي حلب.

وطالب الأهالي والناشطون بمحاسبة جميع القائمين والمسؤولين على قطع الأشجار، ورفع الوعي عند الأشخاص للحفاظ على الغطاء النباتي، ودعم المنظمات التي تكافح إزالة الغابات وقطع الأشجار.

كذلك دعا الناشطون إلى إصدار قوانين لتجريم قطع الأشجار والحفاظ على البيئة، مقترحين أيضا إطلاق حملات تشجيرية لزراعة الأشجار في عموم منطقة الشمال السوري، كونها استراتيجية فعالة لمحاربة إزالة الغابات.

وعقب موجة الغضب التي أثارتها عمليات قطع الأشجار، أصدرت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري، بيانا تحذر فيه من العمليات غير المسؤولة في قطع الأشجار، مشيرة إلى أن «الغابات هي قوام الحياة ورونقها الجميل، لأنها تؤدي وظائف استثنائية وضرورية تساعدنا على البقاء على قيد الحياة».

من جهته، قائد «شرطة أريحا»، النقيب معتز بالله السليمان، قال إنه أرسل دورية إلى مكان قطع الأشجار، بعد أن وردت معلومات تفيد بوجود أشخاص يقطعون الأشجار الحرجية في منطقة جبل الأربعين، بحسب ما نقلت عنه وكالة «أنباء الشام» التابعة لـ «حكومة الإنقاذ».

وذكر أن الدورية أوقفت الأشخاص المتورطين، وحجزت المعدات التي كانت بحوزتهم، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ونقل «عنب بلدي» عن مصدر أمني محلي، إن عناصر الدورية اعتقلوا أربعة عمال من موقع قطع الأشجار في جبل الأربعين.