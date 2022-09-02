فيلم «تحت تهديد السلاح» يجمع حسن الرداد ومي عمر لأول مرة في 3 نوفمبر بصالات السينما

بدأت الحملة الإعلانية الخاصة بفيلم (تحت تهديد السلاح) الذي سينطلق عرضه في صالات السينما العربية ابتداء من 3 نوفمبر 2022، وهو الفيلم الذي سيجمع نخبة من النجوم وهم حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، أحمد بدير، عباس أبو الحسن وغيرهم.

والعمل من إنتاج السبكي للإنتاج الفني وتتولى توزيعه شركة Go Media. تدور أحداث الفيلم في قالب من الكوميديا والدراما حول رجل الأعمال (حسن الرداد)، متزوج من (شيرين رضا)، يقرر البحث عن حبيبته السابقة (مي عمر) بمساعدة صديقه (عمرو عبد الجليل)، الذي يقرر التقرب والزواج منها وفي يوم زفافه تحدث مفاجأة، تغير أحداث الفيلم بالكامل.

العمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي. وهو عمل مختلف شكلا ومضمونا ويعد بجرعة كبيرة من الضحك والمتعة، ليكون حصانا رابحا في شباك التذاكر في مصر والخليج والعالم العربي عموما.