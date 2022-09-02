نظمت مؤسسة التقدم العلمي للنشر التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الجمعة فعاليتين لليافعين ضمن برنامج ثقافي كويتي يحتضنه معرض عمان الدولي للكتاب المقام في العاصمة الأردنية حتى العاشر من سبتمبر الحالي.

وناقشت الفعالية الأولى التي بعنوان «أسطرلاب الفلكي الصغير» بحضور مجموعة كبيرة من الأطفال مبادرة «أسترولاب» والتي أطلقتها مؤسسة التقدم العلمي للنشر بهدف تصوير ورصد الفلك ونشر ثقافة علمية فلكية من خلال إثراء المحتوى العربي بإصدارات ورقية ورقمية وتنظيم أنشطة تشجع الجمهور على المشاركة للاستمتاع بهوايات فلكية متنوعة من خلال أنشطة علوم المواطن.

وعرض ممثل مؤسسة التقدم العلمي محمد العبيدي خلال هذه الفعالية مجموعة من الأنشطة المتنوعة منها «أسترولاب الفلكي الصغير» التي تختص بإقامة الأنشطة للأطفال و«أسطرلاب النجوم الورقي» التي تعرف الأطفال واليافعين بطريقة تحرك السماء وتأثرها بحركات كوكب الأرض والاختلافات بين اليوم الشمسي والنجمي والتعرف على «كوكبات السماء».

أما الفعالية الثانية التي قدمتها القاصة منيرة العيدان فبعنوان «قراءات قصصية لليافعين» حيث تضمنت قراءة عدد من القصص المتميزة التي تناسب هذه الشريحة العمرية بهدف تعزيز الثقافة العلمية السليمة لديهم وتشجيعهم على الإقبال على القراءة وإثراء معارفهم بعدد من الموضوعات العلمية.

وحول تفاعل الجمهور مع العرض، قالت القاصة العيدان في تصريح لـ «كونا» إن الفعاليات شهدت إقبالا وتفاعلا واسعين ينسجمان مع رسالة «التقدم العلمي» بدفع اليافعين للتركيز على الكتاب الورقي في إطار توجه المؤسسة لتوفير مختلف العلوم للأطفال بلغة سلسة من خلال المهرجانات والأنشطة التي تستقطب هذه الفئة العمرية.

وأكدت أهمية الدور الذي تمارسه «التقدم العلمي» في الارتقاء بثقافة الأطفال ومعارفهم من خلال تنظيم زيارات للمدارس والأنشطة المختلفة.

وتأتي الفعاليتان ضمن برنامج ثقافي كويتي مقام على هامش معرض عمان الدولي للكتاب الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وتشارك الكويت في المعرض كضيف شرف وتسلط من خلاله الضوء على عدد من مبادراتها الثقافية المتميزة بهدف تعريف الجمهور بأهدافها المتنوعة.