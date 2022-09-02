قتل سبعة أشخاص على الأقل جراء تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق السودان حيث سقط 105 قتلى في يوليو الماضي خلال معارك بين الأطراف المتنازعة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وكانت قبيلتا الهوسا وألبرتي أبرمتا اتفاقا لوقف اطلاق النار نهاية يوليو عقب الاشتباكات الدامية بينهما وتعهدتا بمواصلة التفاوض من أجل التوصل الى سلام دائم في هذه الولاية.

وقالت وكالة الانباء الرسمية (سونا) إن «الاشتباكات تجددت خصوصا في بلدة الروصيرص ما أسفر عن عن سقوط 7 قتلى و23 جريحا»، من دون أن توضح إن كان الضحايا من المقاتلين أم المدنيين.

وتقضي الأعراف المتوارثة بأنه لا يحق للهوسا، الذين جاءوا بعد قبيلة ألبرتي الى المنطقة، تملك الأراضي وهو ما يحتجون عليه.

وأدت الاشتباكات بين القبيلتين الى نزوح 31 الف شخص مازال كثيرون منهم يقيمون في مخيمات ايواء او في مدارس.

وأوقعت اشتباكات قبلية في ولاية دارفور بغرب السودان مئات القتلى خلال الشهور الأخيرة بسبب الفراغ الأمني الناجم عن انقلاب اكتوبر 2021 في الخرطوم، وفق خبراء.