أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الاسرائيلي مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال أثناء محاولته طعن جندي اسرائيلي بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأنها «تبلغت رسميا باستشهاد شاب عند مفرق بيت عينون بالخليل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي».

من جهته، قال الجيش الاسرائيلي في بيان «تقدم مهاجم مسلح بسكين باتجاه موقع عسكري للجيش الإسرائيلي كان يضم عددا من جنود الجيش عند (مستوطنة) كريات اربع بالقرب من مدينة الخليل وطعن أحدهم»، وأضاف أن جنديا آخر أطلق النار عليه وشل حركته.

من جهة اخرى، شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة، مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي وبالاختناق بفعل قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية إن مواجهات اندلعت في قرية «كفر قدوم» في شرق محافظة قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة، في أعقاب انطلاق مسيرة مناهضة للاستيطان، ما أسفر عن إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

وفي محافظة الخليل الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال على مدخل «بيت عينون». ومنع جنود الاحتلال الإسعاف من الوصول إليه حسب رواية شهود عيان.

وأظهر ڤيديو من مكان الحادث إطلاق جنود الاحتلال النار صوب الشاب من مسافة قريبة وهو ملقى على الأرض.

واندلعت المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المكان بعد الحادث وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين حاولوا الاقتراب لإسعاف الشاب المصاب. ولم يتسن حتى الآن معرفة حالة الشاب المصاب.

وفي محافظة نابلس الشمالية، أصيب خمسة فلسطينيين في قرية «بيت دجن» بالرصاص المطاطي، و23 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال فض الاحتلال لمسيرة لمنع سيطرة المستوطنين على أراض بالقرية بشكل غير قانوني.

وقال شهود عيان إن أفرادا من طاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيبوا في الاشتباكات وجرى علاجهم ميدانيا.

وغرب القدس، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، على أهالي قرية «النبي صموئيل»، عقب اقتحامها بقيادة عضو الكنيست السابق المتطرف إيتمار بن جفير.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال والمستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على أهالي القرية والمشاركين في الوقفة السلمية التي دعا إليها المقدسيون رفضا للحصار الذي يعيشه أهالي القرية التي لا يتجاوز عدد سكانها 300 مواطن، فيما اعتقل جنود الاحتلال أربعة مواطنين، وحولت قوات الاحتلال القرية إلى ثكنة عسكرية مغلقة.