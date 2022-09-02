أعلنت طهران أن البحرية الإيرانية احتجزت قاربين مسيرين أميركيين في البحر الأحمر، قبل أن تطلق سراحهما في وقت لاحق، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن «الفرقاطة جماران احتجزت القاربين الخميس لمنع وقوع أي حادث محتمل، بعدما وجهت تحذيرات للأسطول الأميركي»، وأضاف أنه «بعد تأمين الممرات الملاحية الدولية، تم إطلاق سراحهما في منطقة آمنة».

وأظهرت لقطات قيام أكثر من 12 من عناصر البحرية الإيرانية بإعادة إنزال القاربين للمياه.

وأعلنت البحرية الأميركية الثلاثاء الماضي أنها أحبطت محاولة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على قارب مسير يشغله الأسطول الخامس الأميركي في الخليج، وقالت إيران إن القارب كانت يشكل خطرا على حركة الملاحة.