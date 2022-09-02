يحيى حميدان

حقق القادسية فوزا صعبا على الفحيحيل 1-0 اليوم الجمعة على ستاد الصداقة والسلام ضمن الجولة الثانية من دوري «زين» الممتاز.

وارتقى «الأصفر» برصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي «الأحمر» بلا أي نقطة لخسارته الثانية على التوالي.

استحوذ القادسية على الكرة في الشوط الأول وكان الطرف المبادر أكثر لتهديد مرمى المنافس، وبقي المرميان دون تهديد حتى حاول لاعب «الأصفر» عيد الرشيدي كسر الجمود بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وذهبت كرته في أحضان حارس الفحيحيل خالد العجاجي (12).

وعاد الرشيدي بمحاولة قدساوية أخرى، ولكن هذه المرة أكثر خطورة، وضربت كرته العارضة العلوية (22).

وكانت «الثالثة ثابتة» للقادسية بعدما أرسل الألباني لورانس تراشي الكرة الثابتة بالمقاس على رأس المهاجم العاجي سيدريك هنري، ليغمزها في مرمى الفحيحيل محرزا هدف الانتصار (30).

ولم يكن هجوم الفحيحيل حاضرا ذهنيا، إذ كانت كراتهم عن طريق فهد الرشيدي والتونسي يوسف بو سودة بعيدة عن تشكيل الخطورة على مرمى حارس القادسية علي جراغ.

وفي الشوط الثاني، بادر «الأحمر» أكثر للهجوم، عبر تحركات بن سودة ويعقوب الطراروة، وهو ما شكل خطورة واضحة على مرمى القادسية، ليقوم مدرب «الاصفر» ناصر الشطي بتنشيط النواحي الهجومية بالدفع بنايف زويد واحمد الرياحي ومشاري العازمي عوضا عن بدر المطوع وعيد الرشيدي وعدي الصيفي.

ولم يتغير شكل القادسية وبقي الفحيحيل مسيطرا ولكن دون تغيير، لتنتهي المباراة بفوز «الأصفر» بهدف دون مقابل.