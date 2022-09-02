تظاهر مئات العراقيين في بغداد على خلفية أزمة سياسية حادة تهز البلاد بعد أيام قليلة على مواجهات بين فصائل شيعية.

وحمل المتظاهرون الاعلام العراقية وطالبوا بهدوء بتغير النظام السياسي على ما أظهرت مشاهد بثها تلفزيون العراق.

وهتف المتظاهرون في ساحة النسور في بغداد "الشعب يريد إسقاط النظام".

ويصب المحتجون جام غضبهم على النظام السياسي الذي يشل بنظرهم العراق الغني بالنفط لكنه يعاني من أزمة اجتماعية-اقتصادية.

وهتف البعض "إيران لن تحكم العراق" رافضين "تدخلات" طهران في الشؤون العراقية.

وقال المحتجون انهم يؤيدون الحركة الاحتجاجية التي عرفها العراق في اكتوبر 2019 عندما نزل آلاف العراقيين الى الشوارع للتنديد ب"فساد" الطبقة الحاكمة وهيمنة إيران.

وقد تراجعت هذه الحركة الاحتجاجية إلا انها لا تزال تنظم تظاهرات متفرقة في بغداد.