ناصر العنزي

خطف مدافع كاظمة عماد الدين غزي هدفا في الوقت القاتل ليخرج البرتقالي متعادلا مع ضيفه الجهراء "1-1" في ختام الجولة الثانية لدوري زين الممتاز وبتلك النتيجة أصبح لكلا الفريقين "4" نقاط.

وقد شهد الشوط الأول هدفا مبكرا وجميلا للجهراء عن طريق مهاجمه أساكا بعدما سيطر على الكرة خارج منطقة الجزاء وسددها زاحفة إلى داخل مرمى حسين كنكوني "11" ومنح هذا الهدف جرعة معنوية للاعبي الجهراء الذين حافظوا على تقدمهم بفضل انتشارهم السليم ويقظة دفاعهم المكون من عبدالعزيز الرسام وكوفي وإينيس وفهد الزويد وخلفهم الحارس بدر الصعنون الذي أحسن في رد كرتين خطيرتين من لاعبي كاظمة عبدالله الفهد وميكيل أومو، ووضحت تعليمات مدرب الجهراء ساندي في اغلاق منطقة الوسط أمام تحركات لاعبي الخصم وعدم منحهم الفرصة في تبادل الكرات السريعة ، ونجح الجهراء في خطته خلال الشوط الاول بعدما سجل هدفا ودافع عنه ببسالة.

أما كاظمة فقد كان متسرعا في أدائه فضاعت منه لعدم تركيز اللاعبين فرصتين ثمينتين ، ولعب مدربه ماركوف كعادته بنهج هجومي معتمدا على عمر حبيتر وجاي ديمبلي في الأطراف وبندر بورسلي وأومو في المقدمة وأقلق الأخير بتحركاته دفاع الخصم ولم يكن " البرتقالي " محظوظا بالخروج بهدف على الأقل في الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني زج مدرب كاظمة بمهاجمه شبيب الخالدي لتنشيط الهجوم ، وسدد أومو كرة صاروخية حولها الصعنون إلى ركنية "50" ، ونظم البرتقالي هجمات سريعة لكنه اصطدم بصلابة الدفاع وتألق الحارس بدر الصعنون الذي أفسد كل فرص الخصم ومثله الجهراء شن هجمات خاطفة هددت مرمى الخصم وكاد طلال العجمي ان يصيب الهدف غير ان كنكوني حولها ركنية وفي الدقيقة "92" أدرك عماد الدين غزي هدف التعادل بعدما كانت نقاط المباراة في طريقها للجهراء.

وقد أدار المباراة الحكم عبدالله جمالي وجاءت قراراته سليمة.