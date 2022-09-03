- بدر نشمي العنزي مرشحا عن "الثانية": الشعب الكويتي دفع ثمن تعطيل البلد خلال السنوات الماضية ونحن الآن متفائلون بحذر بنهج جديد يسير نحو الإصلاح
- ناصر الكندري مترشحاً عن "الخامسة": نملك كل امكانيات النجاح والتنمية في الكويت سواء البشرية أو المالية ولكن الفساد المستشري جعلنا نتراجع في ظل تقدّم جميع البلدان المجاورة
- معجل العبكل مسجلاً ترشحه عن "الثالثة": أراهن على وعي وثقافة المواطن الكويتي بحسن اختيار نواب يلبّون طموح وتطلعات الشعب الكويتي
- مبارك العرو مترشحاً في "الثالثة": كنت ولازلت مع المعارضة ومشاركتي في الحكومة جاءت بعد الحوار الوطني الذي نادى به صاحب السمو
- مرسوم الضرورة "التصويت وفق البطاقة المدنية" خطوة في الاتجاه الصحيح
- صلاح الهاشم مترشحاً عن "الثالثة": أطالب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة بحسن اختيار الوزراء وتقديم خطة عمل الحكومة بحيث تكون وفق جدول زمني وقابلة للتطبيق على أرض الواقع
- سعد الخنفور يترشح عن "الرابعة": موقفي بحجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق جاء بعد منحه الفرصة أكثر من مرة ..ونستبشر خيراً بقرارات رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف
- محمد المري يترشح عن "الخامسة": التعاون بين السلطتين يجب أن يكون عنوان المرحلة المقبلة لتحقيق طموحات الشعب الكويتي وتطلعاته
- أنوار القحطاني تسجل ترشحها عن "الرابعة": مؤمنة بأن الكويت دائرة واحدة..وعلينا جميعاً أن نتعاون لحل القضية الإسكانية وجعل مشاكل المواطنين وهمومه أولوية عمل السلطتين
- حسين العبدالمحسن يسجل ترشحه في انتخابات مجلس الامة 2022 عن الدائرة الثانية
- حسن علي حسين مرشحاً عن "الثالثة": المجلس السابق لم يكن على مستوى الطموح ..وعلى المجلس القادم مسؤولية مضاعفة بالتشريع والرقابة ونسف كل القوانين المقيدة للحريات
- بدر الشمري مترشحا عن "الرابعة" : الخطاب السامي الذي تلاه سمو ولي العهد رسم خارطة طريق الإصلاح مما دفعني للترشح وخدمة الكويت وأهلها بالسير على نهج إصلاحي تنموي يلامس هموم الشعب وتطلعاته