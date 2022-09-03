أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني، عن إجراء قرعة علنية لاختيار قبول دفعة جديدة من الطلبة الضباط حملة شهادة الثانوية العامة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني مدير مديرية التوجيه المعنوي العقيد د. جدعان جدعان، في بي، أن إجراءات القبول في الحرس الوطني تتم وفق نهج الشفافية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأوضح أن القرعة العلنية يمكن متابعتها مباشرة بحساب الحرس الوطني على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام (kng_kw) ، في تمام الساعة 7 مساءً يوم غد الأحد، متمنيا لمن يحالفهم الحظ التوفيق في تحقيق أهدافهم بنيل شرف الدفاع عن تراب الوطن جنبا إلى جنب مع إخوانهم في الحرس الوطني.