أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا بإشهار جمعية بيت القرآن.

وجاء في القرار:



مادة 1



تُشهر جمعية بيت القرآن لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.





مادة 2



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وتضمن النظام الأساسي للجمعية الآتي:



قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية بيت القرآن ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف خدمة القرآن وعلومه والسعي في دعم وتبني الانشطة الخاصة بالنشء والشباب من الجنسين في ظل القرآن الكريم كمنهج حياة وتنمية وتطوير القائمين على تحفيظ القرآن الكريم وعلومه ونشر الاهتمام بالقرآن الكريم لكافة شرائح المجتمع وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الجمعية وبين المؤسسات المهتمة بالقرآن الكريم على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التي تساهم في نشر القرآن وعلوم، على أن تمارس هذه الاهداف بعد موافقة وزارة الشؤون والجهات المختصة.



والمؤسسون هم:



٭ سالم مساعد سالم العبد الجادر

٭ محمد اسماعيل ابراهيم المرشد

٭ د.غانم عبدالله ابراهيم الشاهين

٭ عبدالسلام محمد مزعل عبدالجليل

٭ خالد ابراهيم محمد الأرملي

٭ عبدالله حسن عبدالعزيز السند

٭ عبدالرحمن عادل خالد الصبيح

٭ ناصر عبدالله راشد الغيث

٭ خالد حمد خالد الخالد

٭ علي جاسم محمد الحيدر

٭ بدر ليل فالح العجمي

٭ حسن علي حسن الهنيدي

٭ معاذ محمد خالد التورة

٭ عبدالله محمد حمدان الهديب

٭ صالح احمد راشد عبدالرحيم

٭ خالد عبدالله عبدالعزيز المسعد

٭ طارق محمد شريف العوضي

٭ عبدالرحمن سليمان العلي السالم

٭ خالد عبدالله سليمان الخليفي

٭ عبدالله ابراهيم محمد الشطي

٭ مساعد عبدالعزيز سعود الدويسان

٭ سامي سليمان العلي السالم

٭ نجيب محمد عبدالعزيز الهولي

٭ وليد داود سليمان النجار

٭ عبدالرحمن زيد عبدالرحمن السليطين

٭ بدر احمد بدر الحوطي

٭ ياسر يعقوب عبداللطيف الثويني

٭ غازي عنيزان عياد الرشيدي

٭ نواف خالد قاسم المشري

٭ يوسف يعقوب عبداللطيف الثويني

٭ خالد احمد عبدالله الفهد

٭ عبدالله عبدالمحسن عثمان الصوينع

٭ عبدالله يوسف عبدالمحسن العصفور

٭ عبدالله عادل سعد العصفور

٭ عبدالوهاب أسعد عبدالعزيز السند

٭ عبدالله مساعد سالم العبدالجادر

٭ فهد مساعد سالم العبدالجادر

٭ مي عبدالله عبدالعزيز الفارس

٭ مها عبدالله ابراهيم الحوطي

٭ غنيمة يوسف جارالله الجارالله

٭ مها يوسف جارالله الجارالله

٭ طيبة عبدالله عبدالعزيز الفارس

٭ مناهل عبدالله عبدالعزيز الزامل

٭ فاطمة مساعد سالم العبدالجادر

٭ سناء فهد فارس الوقيان

٭ ضياء عبداللطيف سليمان الابراهيم

٭ رجاء عبدالمحسن أحمد السبيعي

٭ ابرار حسن عبدالعزيز السند

٭ شهد عبدالله عبدالكريم العمران

٭ ضحى ماجد عبدالعزيز الشايع

٭ خديجة سعد عبدالله القديري

٭ أفنان أسعد عبدالعزيز السند

٭ ديمه نايف مهنا العدواني

٭ مها فوزي علي المانع

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الاولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.