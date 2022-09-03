صدر مرسومان بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وإلحاق ديوان الخدمة المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.



وتضمن المرسوم الأول:



مادة أولى



يُنقل إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1984 المشار إليه.

مادة ثانية



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.



ونص الثاني على:



مادة أولى



يُلحق ديوان الخدمة المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

مادة ثانية



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.