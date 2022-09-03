حنان عبد المعبود

أعلنت استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد د. وفاء الحشاش، عن ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم خلال السنوات الأخيرة .

وقالت في تصرح لها، إن الكويت سجّلت نحو 3842 حالة خلال عام 2020 حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية ، مبينة أن هذا العدد شهد حالات وفيات نحو 1719 شخصا، لافتة إلى ان عدد حالات السرطان خلال 5 سنوات هي 10.885 حالة.

وقالت الحشاش إن عدد الوفيات من السرطان حول العالم لعام 2020 وصلت إلى 10 ملايين شخصا ، مبينة أنه من المتوقع بحسب إحصاءات المنظمة زيادة حالات السرطان في العالم إلى 28.4 مليون بحلول عام 2040.

وأوضحت الحشاش أن 1 من كل 5 أشخاص عالميا سيصاب بالسرطان خلال حياته، وواحد من كل 8 رجال ، وواحدة من كل 11 امرأة سيموتون من المرض، منوهة إلى أن التقديرات الجديدة تشير إلى أن أكثر من 50 مليون شخص عالميا الذين سيعيشون في غضون 5 سنوات من تشخيص سرطان سابق، موضحة أن 1 من 4 نساء لديهم سرطان الثدي عالميا ، كما أن سرطانات القولون والرحم ، والرئة ، والغدة الدرقية شائع بين النساء.

وتابعت أن أكثر حالات السرطان انتشارا لدى الجنسين هو سرطان الثدي ويمثل 21% من الحالات ، يليه سرطان القولون والمستقيم ويمثل 11% من الحالات ، ثم سرطان الغدة الدرقية، ويمثل 7% من الحالات.

وأردفت أن أكثر السرطانات انتشارا بين الرجال هو سرطان القولون والمستقيم بنسبة 14%، يليه "البروستاتا" 13% ، ثم "الرئة" بنسبة 7%.

وأشارت إلى أن أكثر السرطانات انتشارا بين النساء هو سرطان الثدي بنسبة 40% ثم سرطان الغدة الدرقية 11 % ، يليه سرطان القولون بنسبة 8 %.