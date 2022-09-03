بدر السهيل

تقدم 16 مرشحا بينهم مرشحة واحدة (اليوم) السبت إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم السادس من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل، ليصل إجمالي المرشحين في الأيام الستة الأولى إلى 290 مرشحاً ومرشحة ( مع تنازل مرشح واحد) ليصبح (صافي) عدد المرشحين 289، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور في اليوم السادس 15 مرشحا، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحات الإناث مرشحة واحدة.

وبلغ إجمالي عدد الذكور المرشحين حتى نهاية اليوم الخامس 271 مرشحاً فيما بلغ عدد المرشحات 18 سيدة.

ولم يتقدم أي مرشح في الدائرة الأولى ليصبح إجمالي المرشحين فيها حتى نهاية اليوم السادس 40 مرشحاً من بيهم مرشحة واحدة، فيما تقدم مرشحان في الدائرة الثانية ليصبح إجمالي المرشحين فيها 52 مرشحاً ومرشحة من بينهم 5 سيدات، في حين تقدم 4 مرشحين في الدائرة الثالثة اليوم السادس ، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة حتى انتهاء اليوم السادس 43 مرشحاً ومرشحة من بينهم 7 مرشحات، وتقدم 3 مرشحين في الدائرة الرابعة من بينهم مرشحة واحدة ليصبح إجمالي المرشحين 75 مرشحاً ومرشحة من بينهم 4 مرشحات، أما الدائرة الخامسة، فتقدم بأوراق ترشحه في اليوم السادس 6 مرشحين، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 79 من بينهم مرشحة واحدة فقط .

وأصبح إجمالي عدد المرشحين في الدوائر الخمس 289 مرشحاً ومرشحة من بينهم 18 سيدة بعد تنازل مرشح واحد في الدائرة الأولى.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم السادس النواب سعد الخنفور ومبارك العرو.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2022) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر المقبل.