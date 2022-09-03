منتجات «بيبي آند مي» للأطفال الرضع بوزن 400 غرام وبسعر 1.225 دينار



طارق عرابي



أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا وزاريا حمل الرقم 118 لعام 2022 بشأن إضافة 3 أصناف جديدة من حليب الأطفال للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.



وتضمن القرار الوزاري الذي أصدره الشريعان إضافة كل من حليب الاطفال (بيبي آند مي) العضوي تركيبة غذائية للرضع رقم (400/1 غ) بسعر مدعوم وقدره 1.225 دينار، وحليب الأطفال (بيبي آند مي) العضوي تركيبة متابعة رقم (400/2 غ) بسعر مدعوم وقدره 1.225 دينار، وحليب الأطفال (بيبي آند مي) العضوي تركيبة رقم (400/3 غ) بسعر مدعوم وقدره 1.225 دينار، كما ألغى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.