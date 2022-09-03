مجمع تجاري وبرج يمتدان على مساحة 6400 متر مربع ويطل على 3 شوارع وممر

علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن السوق العقاري المحلي شهد صفقة من العيار الثقيل خلال الأيام الماضية، إذ تخارجت مجموعة بوخمسين ممثلة في إحدى شركاتها التابعة من أحد أصولها العقارية الشهيرة في منطقة السالمية في صفقة مليونية تشكل علامة فارقة في التداولات العقارية بالسوق خلال الفترة الأخيرة.



وتفصيليا، باعت المجموعة مجمع ليلى جاليري الواقع في شارع سالم المبارك إلى أحد تجار العقار في الكويت بصفقة بلغت قيمتها نحو 40 مليون دينار، حيث مثل المجموعة بالتوقيع في تلك الصفقة د.أسامة بوخمسين.



ووفقا للمصادر فإن مساحة المجمع تصل إلى أكثر من 6400 متر مربع ويتكون من مجمع تجاري، بالإضافة إلى برج مكاتب، ويقع المبنى بالكامل على 3 شوارع بالإضافة إلى ممر.

