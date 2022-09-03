وافقت السلطات الصحية البريطانية ، اليوم /السبت/ ، على استخدام لقاح فايزر/ بايونتيك "ثنائي التكافؤ" كلقاح معزز بعد أن وجدت أنه يلبي معايير السلامة والجودة والفعالية للجهة التنظيمية في المملكة المتحدة.

وذكر موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني أنه تمت الموافقة على اللقاح المعزز المحدث والذي يستهدف نوعين مختلفين من فيروس كورونا للاستخدام على الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا وما فوق .. مشيرا إلى أن لجنة الأدوية البشرية البريطانية أيدت هذا القرار بعد مراجعة دقيقة للأدلة .

ويستهدف نصف اللقاح المعزز (15 ميكروجرامًا) سلالة الفيروس الأصلية والنصف الآخر (15 ميكروجرامًا) يستهدف أوميكرون BA.1.

ويعتمد قرار الموافقة على بيانات من تجربة سريرية أظهرت أن جرعة معززة مع لقاح ثنائي التكافؤ لفايزر وبايونتيك تؤدي إلى استجابة مناعية قوية ضد كل من أوميكرون والسلالة الأصلية، وأظهرت مراقبة السلامة أن الآثار الجانبية التي لوحظت كانت مماثلة لتلك التي شوهدت للجرعة الأصلية المعززة من فايزر وبايونتيك وكانت عادةً خفيفة وذاتية الشفاء ولم يتم تحديد مخاوف سلامة خطيرة جديدة.

من جانبه، قال الدكتور جون رين الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية: "يسعدني أن أعلن أن لدينا الآن لقاحًا ثانيًا معتمدًا لبرنامج تعزيز الخريف في المملكة المتحدة، وأظهرت التجربة السريرية للقاح ثنائي التكافؤ صنعته فايزر وبايونتيك استجابة مناعية قوية ضد متغير أوميكرون وكذلك السلالة الأصلية، وتساعدنا اللقاحات ثنائية التكافؤ على مواجهة التحدي المتمثل في فيروس دائم التطور للمساعدة في حماية الناس من متغيرات كورونا".