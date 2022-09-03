ذكرت تقارير إسبانية محلية اليوم السبت، أن متنزه دنيانا الوطني بجنوب إسبانيا، أحد أهم المستنقات في أوروبا، قد جف.

وأفادت صحيفة "إلبايس" الإسبانية وغيرها من وسائل الإعلام المحلية، بأن آخر بحيرة، سانتا أولالا، جفت بالكامل الآن. وتشمل الأسباب الاستخدام المفرط للمياه لحقول الفراولة والمناطق السياحية إلى جانب الجفاف والحر الشديد العام الجاري الذي يقول العلماء إنه تفاقم سوءا جراء التغير المناخي.

ويغطي المتنزه الوطني الذي أنشئ في 1969، منطقة تبلغ مساحتها نحو 130 ألف هكتار، إلى جانب منطقة عازلة ومحمية طبيعية. ويتمتع المتنزه بتنوعبيولوجي فريد فعليا ومنطقة استراحة مهمة للطيور المهاجرة.

وكان مستوى المياه في المتنزه يتراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بحسب منظمات البيئة، بسبب الآبار القانونية وغير القانونية التي تستخدمكميات هائلة من المياه.

كانت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج قد حركت العام الماضي دعوى ضد إسبانيا لفشلها في توفير حماية أفضل للمتنزه الوطني.

وقالت المفوضية الأوروبية إن إسبانيا لم تتخذ الخطوات الملائمة لوقف تدهور الأنظمة البيئية المحمية في المستنقات في .2019

وأغلقت السلطات الصيف الجاري، 71 بئرا غير قانونيا، بحسب صحيفة" إلبايس". وغير أنه من المرجح أن يحفر المزارعون آبار غير قانونية جديدة حتى إذا تم الإمساك بهم، لأنهم يجنون دخلا من الفراولة أعلى من مستوى الغرامات لحفر الآبار.

ومن ناحية أخرى، تعتزم الحكومة المحافظة في المنطقة الأندلسية زيادة المنطقة المتاحة لحقول الفراولة.