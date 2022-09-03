سجل شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة في سباق جائزة هولندا الكبرى الحلقة 14 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت لتتعزز معنوياته قبل التجارب التأهيلية الرسمية في حين احتل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام المركز الثالث رغم تشجيع هائل من مواطني بلاده.

واحتل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس المركز الثاني في الجولة التي أقيمت في حلبة تساندفورت المطلة على البحر.

وكان لوكلير تفوق أيضا في جولة التجارب الحرة الثانية أمس الجمعة وتفوق من جديد في جولة اليوم التي أدى خلالها 20 لفة وسجل أسرع لفة في دقيقة واحدة و11.632 ثانية بعد أن عمل الفنيون على إصلاح بعض الأعطال في سيارته خلال الجولة.

وتفوق لوكلير على راسل بفارق 0.066 ثانية بينما تخلف فرستابن الذي يتفوق في قائمة السائقين بفارق 93 نقطة على زميله المكسيكي سيرجيو بيريز أقرب منافسيه على اللقب بفارق 0.161 عن صاحب الصدارة في الجولة.

وسجل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري رابع أسرع زمن في الجولة تلاه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات في حين احتل بيريز المركز السادس.

وكان الفارق بين أول ستة متنافسين في الجولة 0.544 ثانية فقط ما يبشر بمنافسة قوية في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق في وقت لاحق اليوم السبت.

وكان فرستابن فاز بسباق بلاده انطلاقا من المركز الأول في العام الماضي ويعود هذا العام بطلا للعالم.