قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني اليوم السبت إن التكتل يتوقع من روسيا أن تحترم عقود الطاقة التي أبرمتها، لكنه مستعد لمواجهة التحدي إذا لم تفعل ذلك.

وقال جنتيلوني للصحفيين، ردا على سؤال بشأن وقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1، "لسنا خائفين من قرارات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. نطالبهم باحترام عقودهم، لكن إذا لم يفعلوا ذلك فإننا مستعدون لرد الفعل".

وجاءت تعليقات جنتيلوني بعد أن ألغت روسيا مهلة نهائية كانت محددة اليوم السبت لاستئناف تدفقات الغاز عبر خط رئيسي للإمدادات إلى ألمانيا، ما يفاقم صعوبات تأمين الوقود للشتاء.

وأشار جنتيلوني إلى مستويات تخزين الغاز المرتفعة على مستوى الاتحاد الأوروبي وخطط خفض استهلاك الطاقة بوصفها إشارة إلى أن القارة تستعد لما سيكون شتاء صعبا.

وقال على هامش منتدى أمبروسيتي في شمال إيطاليا إنه ينبغي استهداف تدابير لمساعدة المستهلكين مع ارتفاع قيمة الفواتير لا تنطوي على مستويات دين أعلى.

وأضاف أنه من المحتمل أن تنضم دول أخرى لاتفاق فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي الذي توصل إليه وزراء مالية دول مجموعة السبع أمس الجمعة.

وقال "ناقشنا سبل تشكيل تحالف أوسع نطاقا"، في إشارة إلى دعوة لمجموعة السبع أمس.

وتابع "أنا متأكد أن دولا مثل أستراليا وكوريا الجنوبية يمكن أن تكون مهتمة بالانضمام إلى هذا التحالف"، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط سيفيد الدول حتى إذا لم تنضم رسميا إلى الاتفاق.