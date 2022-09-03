ارتفع قلق الآباء بشأن الأخطار المحتملة التي قد يواجهها أطفالهم في المدارس في عام 2022، مسجلا رقما قياسيا على مدى العقدين الماضيين منذ عام 2001، حسبما أظهرت نتائج مسح جديد.

من بين الآباء الذين شملهم الاستطلاع، قال 44 بالمئة إنهم يخشون على سلامة أطفالهم الجسدية في المدرسة، بينما قال 20 بالمئة إن أطفالهم أعربوا بشكل مستقل عن شواغلهم بشأن السلامة، حسبما ذكرت شبكة ((سي بي إس)) الأمريكية يوم الخميس، نقلا عن نتائج استطلاع أجرته مؤسسة ((جالوب)).

جمع الاستطلاع ردودا من الآباء من جميع أنحاء البلاد الذين يعود أطفالهم إلى الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية للعام الدراسي المقبل.

جاءت شواغلهم بشأن سلامة أطفالهم في المدارس، في أعقاب العديد من حوادث إطلاق النار الجماعية التي هزّت الولايات المتحدة هذا العام، منها حادثة في مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس.