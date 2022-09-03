حققت أغنية المطرب اللبناني آدم "أنا بتاع زمان" التي طرحها على المنصات الرقمية مشاهدة وتفاعلا من المتابعين، حيث سجلت مليونا و883 ألفا و560 مشاهدة بعد حوالي أكثر من شهرين من طرحها.

وواصل آدام الترويج لأغنيته عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، وكتب عبر موقع (فيسبوك) "دعونا نحتفل بالصيف معا" وأعاد نشر تعليقات الجمهور عليها.

وأصدر كليب الأغنية - يوم 23 يونيو الماضي - على جميع المنصات الرقمية، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف، وتعد ثاني أغنياته في موسم الصيف الحالي.

وكان آدم أصدر أغنية "أول واحد" - في منتصف يونيو الماضي - وقدمها باللهجة العراقية، وهي من كلمات آدم وألحان مصطفى الربيعي وتوزيع ومكس وماستر حسام الدين.

يذكر أن آخر أعمال المطرب آدم، غناء تتر مسلسل "بابلو"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وأغنية "رابع فنجان قهوة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.