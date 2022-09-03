انخفض منسوب مياه نهر الراين في ماكساو، نقطة الاختناق على الممر المائي الصناعي الرئيسي لأوروبا، بواقع 30ر0 متر، على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الأول من أيلول/سبتمبر، طبقا لإدارة الممرات المائية والشحن الفيدرالية الألمانية.



وبلغت تكلفة شحن زيت الغاز على الصنادل إلى مدينة "بازل" السويسرية 180 فرانك سويسري/للطن، أمس الجمعة، مقابل 180 فرانك سويسريا للطن، أمس الأول، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.



والشركات التي تجري عمليات صناعية على طول نهر "الراين" هي "باسف" و"كوفيسترو" و"افونيك" و"سلوفاي".



وتعاني سفن الشحن والركاب منذ أسابيع من انخفاض منسوب المياه في النهر، واضطر الربابنة لأن يأخذوا غاطس السفينة في الحسبان عند تحميل حمولتهم.



وقد تضطر السفن إلى حمل حمولة أقل بكثير عندما يكون مستوى المياه منخفضا، ما يعني أنه سيكون من الصعب نقل الفحم والنفط على نهر الراين، وسيتعين في هذه الحالة نقل الكثير عن طريق البر والسكك الحديدية.

