ذكرت تقارير، استنادا إلى عن ملفات قضائية، أن شركة أبل قامت بتسوية قضية خارج المحكمة مع مطور تطبيقات تتعلق بتقييمات متجر "آب ستور" وحذفه من المتجر وعمليات احتيال.



وأقام الدعوى القضائية في آذار/ مارس 2021 مطور التطبيقات كوستا إلفثيريو، أمام المحكمة العليا بكاليفورنيا، حيث اتهم الشركة بحذف

تطبيقه دون وجه حق من "آب ستور"، واستهدف محتالون لاحقا التطبيق مما أدى إلى تراجع العائدات.



وذكر إلفثيريو في الدعوى أن أبل حذفت تطبيق لوحة المفاتيح الخاص بساعات أبل "فليك تايب"، ثم وافقت على تطبيقات أخرى لاحقا تتعلق بلوحات مفاتيح قلدت نفس تكنولوجيا تطبيقه لنشرها في "آب ستور".



ووفقا لإلفثيريو، يبدو أن خطوة أبل تتناقض مع ما تقوله من أن "فليك تايب" يقدم خدمة سيئة.



واختار المستخدمون بدائل حاصلة على تقييم أعلى لاحقا عندما تم السماح بعودة تطبيقه إلى "آب ستور"، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عائدات "فليك تايب" بشدة.

