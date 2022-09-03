فقدت بعض الأنهار الجليدية الصغيرة في سويسرا كميات كبيرة من جليدها هذا الصيف، وسط ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، مما أجبر العلماء على إنهاء بعض من برامجهم الخاصة بالقياس ، حيث أنه لم يتبق أي جليد.



وقال ماتياس هانس، الذي يرأس شبكة "جلاموس" لقياس الأنهار الجليدية في هيئة/إي.تي.إتش زيورخ/ "ما نراه أقوى من أي شيء، اعتقدنا أنه ممكن حتى الآن".



وأضاف هانس لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن بعض طبقات الجليد في نهر "كورفاتش" الجليدي، في جنوب شرق سويسرا، التي تشكلت قبل حوالي سبعة آلاف عام، ذابت أيضا. ويعتمد تأريخ الجليد على قياسات سابقة، أجرتها جامعة /هايدلبرج/ في ألمانيا.



وقال هاس إن برنامج القياس في كورفاتش سيتوقف، لعدم وجود جليد في مواقع القياس.وأضاف "لذلك فإن الشيء الوحيد المتبقي بالنسبة لنا هو جمع جميع المواد وإزالتها".



ويقيس علماء برنامج /جلاموس/ الأنهار الجليدية، منذ عقود، ويقيمون مستويات حجم الثلج في الشتاء وذوبان الجليد في الصيف.