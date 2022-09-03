قال الفنان الشاب محمد عادل إمام إن فيلمه الأخير "عمهم" حقق إيرادات وصلت إلى 50 مليون جنيه.

ونشر محمد إمام صورة جديدة له- عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"- وعلق عليها بقوله: "عمهم 50 مليون جنيه إيرادات في مصر، الحمد لله رقم كبير في عز منافسة صعبة مع كبار نجوم مصر، شكرا لكل واحد قطع تذكرة ودخل اتفرج على الفيلم في قاعة السينما وسط حرب المنصات والمواقع الإلكترونية.. انتظروا فيلمي القادم إن شاء الله".

وتدور أحداث فيلم "عمهم" في إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب.

شارك في بطولته كل من محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفي، الشحات مبروك، تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى