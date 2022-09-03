ترددت تقارير مفادها أن شبكة نتفليكس اختارت ممثلين لتجسيد دوق ودوقة كامبريدج في الجزء السادس من مسلسل ذا كراون (التاج).



وبحسب العديد من المنافذ الإعلامية الأمريكية، سوف يقوم الممثلان روفوس كامبا 16/ عاما/ وإد ماكفي 21/ عاما/ بدور وليام، بينما سوف تقوم ميج بيلامي بدور كيت ميدلتون.



وجاء الإعلان قبل إطلاق الجزء الخامس من المسلسل الملكي الشهير الذي من المقرر أن يعود في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.



وتقوم إميلدا ستونتن بدور الملكة بعدما قامت به أوليفيا كولمان، بينما يحل جوناثان برايس محل توبياس مينزيس في دور دوق إدنبره، وليزلي مانفيل محل هيلينا بونهام كارتر في دور الأميرة مارجريت.



وتم الكشف سابقا أن الجزء الخامس سوف يتعمق أكثر في المقابلة الشائنة التي أجراها الصحفي مارتن بشير مع ديانا ضمن برنامج بانوراما الوثائقي الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).



وكان من المقرر أن ينتهي مسلسل" التاج" بعد الجزء الخامس، ولكن كاتب العمل بيتر مورجان قال لاحقا إنه سوف يضيف جزءا سادسا.